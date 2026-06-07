I nuovi tratti di rete idrica verranno attivati dai tecnici di Abbanoa in via Matteotti a Sassari il prossimo martedì 9 giugno. Per permettere i lavori, l'erogazione idrica sarà interrotta dalle ore 8:00 alle 20:00 nei quartieri di San Giuseppe, San Paolo, Monserrato, Rizzeddu e Porcellana Alta.

È probabile che ci siano cali di pressione e brevi interruzioni del servizio. Una volta completati i lavori, il servizio tornerà alla normalità. Abbanoa farà il possibile per ridurre al minimo il tempo di interruzione e ripristinare l'erogazione anticipatamente se i lavori saranno completati prima del previsto.

Eventuali problemi possono essere segnalati al numero verde 800.022.040 di Abbanoa, attivo 24 ore su 24. L'azienda avverte che dopo la riattivazione dell'acqua potrebbe esserci una temporanea torbidità a causa del sistema idrico.