L'affluenza alle ore 12:00 per il primo turno delle elezioni comunali in 148 comuni in Sardegna si attesta al 16,90%, registrando un lieve aumento rispetto alla precedente tornata elettorale, quando era del 16,17%.

La provincia con la maggiore affluenza è Sulcis Inglesiente, con il 21,75% contro il 18,45% precedente. Al contrario, Oristano ha registrato la minore affluenza con il 17,40%, rispetto al 16,23% delle elezioni comunali precedenti.

In Sardegna si vota domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali nei 149 Comuni interessati dalla tornata elettorale. Dove previsto, l’eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 21 e lunedì 22 giugno 2026.

Nel dettaglio, saranno 27 nella Città Metropolitana di Cagliari, 27 nella Città Metropolitana di Sassari, 13 nella provincia di Gallura Nord-Est Sardegna, 20 in quella di Nuoro, 7 in Ogliastra, 38 in quella di Oristano, 11 nel Medio Campidano e 6 nel Sulcis Iglesiente.