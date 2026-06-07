Tra pochi giorni si avvicinano gli esami di maturità, portando con sé la tanto attesa "notte prima degli esami". Il 18 giugno alle 8:30 inizia la prima prova scritta, dedicata all'italiano. Quest'anno, come informa un articolo della giornalista Valentina Roncati, un totale di 527.607 studenti parteciperà agli esami, di cui 513.479 interni e 14.128 esterni, distribuiti in 27.884 classi gestite da 13.989 commissioni. I licei contribuiscono con 273.854 studenti, seguiti dagli Istituti tecnici con 167.136 e dagli Istituti professionali con 86.617 partecipanti.

La prima prova scritta prevede la scelta di una traccia tra sette proposte, con un limite di tempo di 6 ore e la possibilità di lasciare la scuola non prima di 3 ore dal suo inizio. Il giorno successivo, il 19 giugno, si svolge la seconda prova scritta, specifica per ciascun indirizzo di studio.

L'esame orale, che segue gli scritti, ha una durata variabile tra i 40 e i 60 minuti e include una riflessione personale sul percorso di studi, seguita dall'approfondimento di quattro materie fisse e tematiche legate all'Educazione Civica. Quest'anno, è importante notare che la mancata partecipazione attiva all'orale può comportare la bocciatura, a differenza degli anni precedenti.