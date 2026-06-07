Uno degli alimenti più amati dagli italiani è il gelato: secondo un sondaggio di IGI – Istituto del Gelato Italiano e Doxa, questo alimento è apprezzato da ben il 93% degli italiani, che lo considerano una merenda ideale e un momento di convivialità da condividere con famiglia e partner.

Tra le tipologie preferite domina il cono, scelto dal 41% degli intervistati, seguito da vaschette e barattolini (22%), biscotti gelato (13%), coppette (12%) e stecchi (11%).

Dallo studio emerge anche un cambiamento nelle abitudini di consumo: il gelato non è più un piacere esclusivamente estivo. Il 35% degli italiani lo consuma infatti durante tutto l’anno, mentre oltre un quarto degli intervistati dichiara di mangiarlo almeno tre volte alla settimana. Il momento preferito resta la merenda pomeridiana, indicata dal 50% del campione.

Grande fiducia viene inoltre riservata al gelato confezionato, apprezzato per gli elevati standard di sicurezza e controllo, la chiarezza delle informazioni riportate in etichetta e la qualità degli ingredienti utilizzati.

L’indagine ha inoltre evidenziato la presenza di alcuni falsi miti ancora molto diffusi. Ben il 91% degli intervistati ritiene erroneamente che il gelato confezionato contenga conservanti, mentre il freddo rappresenta il suo naturale sistema di conservazione. Allo stesso modo, il gelato confezionato italiano non contiene OGM, nonostante il 40% del campione ne sia ancora convinto.

Secondo l’Istituto del Gelato Italiano, il prodotto viene realizzato seguendo rigorosi standard igienico-sanitari e può essere introdotto anche nell’alimentazione dei più piccoli, sempre nel rispetto delle indicazioni del pediatra.