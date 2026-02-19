Un intervento immediato per ridurre i rischi lungo strade e linee di servizio dopo le ultime ondate di maltempo. Il Comune di Muravera ha emanato un’ordinanza che obbliga i proprietari dei terreni confinanti con la viabilità comunale e con le reti elettriche e telefoniche a mettere in sicurezza alberi e piante potenzialmente pericolosi.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Salvatore Piu, arriva in seguito alle allerte diramate dalla Protezione civile regionale nei giorni 19, 20 e 21 gennaio e 12, 13 e 14 febbraio, quando vento forte, piogge e mareggiate hanno investito anche il territorio del Sarrabus. In particolare, tra il 12 e il 14 febbraio, raffiche di intensità eccezionale hanno causato la caduta di numerosi alberi sulle strade comunali, con conseguente interruzione delle linee elettriche e telefoniche e un blackout che dal primo pomeriggio del 12 febbraio ha interessato il centro abitato e le campagne, provocando disagi diffusi alla popolazione.

La Regione, con deliberazione del 22 gennaio 2026, ha dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna orientale e meridionale. Anche l’amministrazione comunale ha formalizzato lo stato di calamità naturale con due delibere di Giunta.

Nei giorni successivi alle perturbazioni sono stati necessari numerosi interventi da parte delle squadre comunali di protezione civile, dei Vigili del fuoco di Cagliari e dell’Agenzia Forestas per liberare le carreggiate da alberi e rami di grosse dimensioni. Tuttavia, diverse piante radicate in proprietà private, a ridosso delle strade e delle linee aeree, continuano a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione e per la continuità dei servizi pubblici.

L’ordinanza impone dunque ai proprietari di procedere senza ritardi alla manutenzione delle alberature, attraverso potature e tagli necessari a garantire la sicurezza di persone, veicoli e infrastrutture. È previsto inoltre l’obbligo di intervenire con urgenza per l’abbattimento delle piante secche o fortemente inclinate che possano cadere sulla sede stradale o danneggiare i cavi.

“Con questa ordinanza vogliamo prevenire nuovi rischi per la sicurezza dei cittadini e per i servizi essenziali”, sottolinea il sindaco Salvatore Piu, richiamando la necessità di una collaborazione attiva da parte dei proprietari privati per evitare ulteriori emergenze dopo i recenti eventi atmosferici.