Muravera scalda i motori per la 52ª Sagra degli Agrumi e apre ufficialmente le porte alla grande sfilata che, il 19 aprile 2026, trasformerà il paese in un palcoscenico a cielo aperto di colori, suoni e tradizioni. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le adesioni all’evento principale della manifestazione, chiamando a raccolta gruppi folk, maschere tradizionali, cori e suonatori, cavalieri, traccas ed etnotraccas da tutta la Sardegna.

Nata negli anni Sessanta come vetrina delle produzioni agrumicole locali, la Sagra degli Agrumi è diventata nel tempo uno degli appuntamenti primaverili più riconoscibili dell’isola, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. Il cuore dell’evento resta la sfilata, momento in cui la tradizione prende forma grazie ai costumi, alle danze e alle musiche che raccontano l’identità dei territori e delle comunità.

La partecipazione alla sfilata è regolata da un disciplinare che definisce in modo puntuale aspetti organizzativi e logistici, criteri di selezione, obblighi e divieti per i figuranti. Nella scelta dei gruppi, il Comune terrà conto della rappresentatività delle diverse aree storiche, della varietà e del valore dei costumi proposti, del numero dei partecipanti e delle eventuali precedenti esperienze alla Sagra. La selezione finale sarà affidata a una commissione dedicata.

Per i gruppi ammessi è previsto un rimborso spese, modulato in base alla tipologia di partecipazione e alla distanza chilometrica da Muravera. Sono stabilite quote differenziate per gruppi folk, maschere tradizionali, cori e suonatori, gruppi a cavallo, traccas ed etnotraccas, con un’ulteriore integrazione per i gruppi folk che prenderanno parte allo spettacolo serale della domenica.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le 23.59 del 22 febbraio 2026 all’indirizzo ufficiale del Comune. Tutti i dettagli, insieme alla modulistica necessaria, sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.comunedimuravera.it/servizi/canali/1079.

Per Muravera è l’inizio del conto alla rovescia: la Sagra degli Agrumi torna a essere una festa di tradizione e identità.