Incidente sul lavoro questa mattina nel centro abitato di Elmas. I Carabinieri della Stazione di Assemini sono intervenuti all’interno di un appartamento privato in fase di ristrutturazione a seguito della segnalazione di un infortunio.

Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 41 anni, dipendente di una ditta specializzata nell’installazione di infissi, è rimasto ferito mentre stava montando una porta finestra. Per cause ancora in corso di accertamento, la struttura si sarebbe improvvisamente sbilanciata travolgendolo.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che, insieme al personale dello SPRESAL della ASL di Cagliari, hanno effettuato un sopralluogo per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. L’Autorità Giudiziaria è stata informata.

L’episodio rientra nell’ambito delle attività di controllo e vigilanza svolte quotidianamente sul territorio dai Carabinieri, con particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.