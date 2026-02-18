Agguato mortale questa sera a Orani, in provincia di Nuoro, dove un uomo è stato attinto da alcuni colpi di arma da fuoco rimanendo ucciso davanti alla propria abitazione.

Il delitto si è consumato nel centralissimo corso Italia, che attraversa l'intero abitato.

LA VITTIMA È UN OPERAIO

La vittima è un operaio di 38 anni, Tonino Pireddu. Il killer lo ha atteso con pazienza freddandolo mentre faceva rientro a casa. Sul posto stanno operando i carabinieri per effettuare i primi rilievi mentre si stanno già disponendo controlli a tappeto su tutto il territorio.

CARNEVALE FUNESTATO

La notizia, diffusasi in un istante, ha scosso profondamente l'intera comunità che in queste ore viveva momenti di festa in attesa della sfilata delle maschere di carnevale di sabato 21 febbraio, rispetto alla quale c'era particolare attenzione vista la recente presenza delle maschere di Orani al Carnevale di Venezia.

***In aggiornamento***



