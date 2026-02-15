Gli interventi dei Vigili del Fuoco proseguono senza sosta in tutta la Sardegna a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando l’intera Isola.

Nel Sarrabus, in particolare in alcune località del comune di Muravera, le squadre sono impegnate nel taglio e nella rimozione di alberi caduti sulle strade, alcuni dei quali hanno coinvolto anche cavi elettrici e telefonici, causando disagi e l’isolamento temporaneo di alcuni residenti.

Altri interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di comignoli e canne fumarie danneggiati dal vento sui tetti di diverse abitazioni, operazioni che in alcuni casi hanno richiesto la completa rimozione delle strutture pericolanti.

Oggi, domenica 15 febbraio, sono operativi in tutta la Sardegna 280 Vigili del Fuoco con 93 automezzi, impegnati in soccorso tecnico urgente, messa in sicurezza e assistenza alla popolazione.

A Cagliari sono stati effettuati 64 interventi effettuati dalle 08:00, con 10 ancora in attesa; a Sassari 49 interventi effettuati e 5 in attesa; a Nuoro 48 interventi effettuati e 12 in attesa, in particolare in Ogliastra, colpita da forti raffiche di vento; a Oristano 10 interventi effettuati e nessuno in attesa. Segnalati il crollo del muro di un’abitazione disabitata a Sedilo e la frana di una strada bianca nel territorio di Sorradile.

Le squadre dei Vigili del Fuoco restano costantemente operative per garantire la sicurezza dei cittadini e limitare i danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche.