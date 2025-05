Il mondo dello sport isolano è in lutto per la scomparsa di Andrea Clarkson, scomparso ieri all'età di 55 anni dopo una lunga malattia. Nato a Cagliari nel 1969, Clarkson ha dedicato gran parte della sua vita al calcio, prima come giocatore e poi come allenatore. Ha militato in diverse squadre tra cui Pirri, La Palma, Dolianova, Settimese, Nuova Monreale San Gavino e Muravera, fino ai primi anni 2000.

Nel 2008 ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando il Castiadas in Promozione. Successivamente, ha allenato il Progetto Sant'Elia in Eccellenza e la Ferrini Cagliari, con cui ha ottenuto la promozione dal campionato di Prima Categoria a quello di Promozione nella stagione 2010-2011, vincendo i playoff .

Oltre al calcio, Clarkson era un apprezzato commercialista e revisore contabile, con studio a Cagliari. Era anche revisore dei conti dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) Sardegna, che lo ha ricordato come "un atleta, un tecnico ma soprattutto un amico".

Negli ultimi anni si era avvicinato al triathlon, dimostrando una continua passione per lo sport, il sacrificio e lo sforzo fisico. Una scomparsa dolorosa e fortemente sentita per familiari, amici e colleghi nel mondo dello sport, che lo ha visto protagonista non solo professionalmente, ma soprattutto per la sua dedizione e umanità.