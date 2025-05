Manuel Mameli, 25enne originario di Selargius, è uno dei due foreign fighters italiani recentemente caduti in Ucraina. Arruolato nella Legione Internazionale a sostegno dell’esercito di Kiev, Mameli è stato ucciso il 18 maggio nei pressi di Pokrovsk, nella regione orientale dell'oblast di Donetsk, durante un attacco con drone russo. Con lui hanno perso la vita altri cinque soldati, mentre un altro volontario italiano è rimasto ferito.

Mameli era noto con il nome di battaglia "Vespa" ed era figlio di un militare. Aveva ricevuto addestramento nella Legione Straniera e si trovava alla fine di un turno di cinque mesi al fronte. Al momento dell'attacco, il giovane si trovava nel villaggio di Nova Poltavka, sulla linea di Pokrovsk. Il suo corpo non è stato ancora recuperato, poiché l'area è sotto controllo russo, e per questo motivo è ufficialmente considerato "disperso in azione".

La sua morte ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni utenti sui social lo hanno definito un "mercenario", la sua famiglia è prontamente intervenuta per difenderlo con forza. La sorella ha dichiarato: "Mentre certi commentano con cattiveria e ignoranza da dietro uno schermo, mio fratello ha avuto il coraggio di metterci la faccia, la pelle, la vita. Ha scelto di difendere ciò in cui credeva, e ha avuto più dignità in un solo giorno di quanta molti ne abbiano in una vita intera".

Con la sua scomparsa, il numero di cittadini italiani morti in Ucraina dall'inizio del conflitto sale a sette. L'altro italiano recentemente deceduto è Antonio Omar Dridi, 34 anni, palermitano, anch'egli volontario nella Legione Internazionale, dichiarato disperso dal 27 marzo e la cui morte è stata confermata solo di recente.