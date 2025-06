Un’altra lite finita nel sangue, a Cagliari, a meno di ventiquattro ore dallo scontro tra due gruppi di stranieri, in via Sassari. Un rider di origini pakistane è stato accoltellato, o comunque colpito da un oggetto appuntito, questo pomeriggio nei pressi del McDonald's di via Bacaredda.

Il fendente ha raggiunto il ragazzo al fianco: la vittima dell'aggressione è stata portata all'ospedale Brotzu. Non correrebbe pericolo di vita. Sul posto sono intervenute diverse Volanti della polizia.

Accertamenti in corso sui probabili aggressori: si tratterebbe di due uomini, entrambi stranieri.