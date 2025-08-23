Incidente stradale tra un'auto e una moto nella serata di ieri, in via Roma a Muravera. Secondo una prima ricostruzione, un bagnino di 56 anni di Uta, mentre viaggiava lungo la strada sulla sua moto, avrebbe urtato da dietro una Peugeot 208 guidata da una insegnante di 44 anni di Ortacesus.

L'impatto ha causato la caduta del motociclista, che ha subito lesioni tali da richiedere il trasporto in codice giallo al Policlinico di Monserrato. Fortunatamente, l'uomo non è in pericolo di vita, mentre la conducente dell'auto è rimasta illesa.

Grazie all'immediato intervento dei Carabinieri, l'area è stata messa in sicurezza, il traffico è stato gestito e sono stati eseguiti i rilievi tecnici necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.