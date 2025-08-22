Un bambino di un anno e mezzo ha riportato gravi ferite dopo essere caduto da un'auto in movimento. Secondo quanto riportato da Tg Com 24, il piccolo ha subito un trauma cranico e diverse fratture, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale che collega Corchiano a Viterbo, mentre il bambino viaggiava con sua madre al volante e il fratellino di tre anni. Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano, il fratello maggiore avrebbe prima allentato la cintura di sicurezza del seggiolino del piccolo e poi aperto la portiera posteriore dell'auto, causando la caduta del bambino.

La madre avrebbe così immediatamente fermato l'auto, recuperato il figlio e recata al Pronto Soccorso, dove i medici hanno deciso di trasferire d'urgenza il bambino con un'eliambulanza al Gemelli di Roma, nel reparto di Neurochirurgia.

"Non mi ero accorta che mio figlio stava slacciando la cinghia", avrebbe detto la donna agli investigatori, come riportato da Tg Com 24.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, la vicenda sarebbe da attribuire a un incidente, come raccontato inizialmente dalla madre del bimbo.