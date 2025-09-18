PHOTO
Un grande bandierone della Palestina, lungo circa venti metri, ha aperto il corteo che questo pomeriggio ha attraversato le strade di Cagliari. Intorno decine di vessilli, non solo della terra martoriata dall'assalto di Israele, ma anche della Cgil.
Il corteo è partito poco dopo le 14 dalla Fiera di Cagliari, al termine della "Assemblea delle assemblee" della Cgil, cominciata questa mattina subito dopo l'arrivo del segretario nazionale Maurizio Landini.
Landini in testa dietro lo striscione nero "Fermiamo la barbarie, insieme contro il genocidio a Gaza". Accanto al leader nazionale il segretario generale della Cgil sarda, Fausto Durante. In rappresentanza del Comune di Cagliari, tra le prime file, la vice sindaca Maria Cristina Mancini. La passeggiata è partita tra le note di Bella Ciao.
Arrivo sotto il Consiglio regionale: ad attendere il corteo anche la presidente della Regione Alessandra Todde e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.