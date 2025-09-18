Lo stato dei lavori della Circonvallazione è sotto la più attenta osservazione da parte dell’Amministrazione, che ha tra i principali obbiettivi il portare a compimento l’importante opera. Lo chiarisce, in una nota, il Comune di Alghero che fa il punto della situazione.

I lavori proseguono con un programma che vedrà una prima fase di realizzazione dei lavori entro il mese di settembre, con l'apertura del tratto compreso tra la rotatoria 5 (via Vittorio Emanuele) e la rotatoria 3 (via Carrabuffas ex fabbrica Brundu). Si tratta di un’apertura per il traffico locale, con un segmento viario a due corsie ma che consente comunque di diluire il flusso veicolare verso la parte nord della città. La seconda fase prevede la realizzazione delle vasche di colmata e la realizzazione delle altre due corsie e il completamento delle lavorazioni fino alla rotatoria 3. La terza fase prevede il completamento dell'opera dalla rotatoria 3 fino alla rotatoria 1, in viale della Resistenza.

I fondi ulteriori all'esecuzione dell'opera e richiesti dalla Regione nel 2023 sono stati impegnati e spesi per una variante in corso d'opera necessaria per adeguare il progetto alla conformazione del tracciato.

“Non è corretto affermare che si stanno chiedendo risorse del 2023, in quanto le stesse sono state già utilizzate per risolvere questo problema non previsto - chiarisce l'assessore alle Opere pubbliche Francesco Marinaro - Per il proseguo, stiamo lavorando alla fase di reperimento di risorse per far fronte alle ulteriori incombenze dell’opera”.

“La parte più impegnativa – spiega ancora l’assessore alle opere pubbliche – è quella della compensazione dell’incremento dei prezzi che hanno gravato sull’appalto. Basti pensare – specifica – che il progetto e relativo computo risale al 2008 e che nel frattempo i prezzi sono lievitati, soprattutto dopo il Covid, con una sproporzione molto marcata che si è concretizzata negli anni a seguire dopo l’avvio del cantiere, nel 2020. Ciononostante lavoriamo affinché si possa proseguire a tappe forzate con l’impegno necessario per chiudere l’opera”.