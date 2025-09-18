PHOTO
"Penso ai tanti giovani che, anche in Sardegna, ogni anno se ne vanno dalla loro terra. Sarebbe molto importante costruire dei percorsi che prevedano il loro rientro, la loro qualificazione e la costruzione di attività sui territori". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, oggi a Cagliari per partecipare all'Assemblea della Cgil regionale e alla manifestazione per Gaza.
"E dall'altra parte esiste la necessità anche di politiche industriali - ha proseguito Landini - come noto c'è un tema che si chiama energia, che vale per la Sardegna ma vale per tutto il nostro paese, perché il costo dell'energia in Italia oggi è il più alto d'Europa. C'è bisogno di un progetto nazionale. Nel momento che la competizione la fai con la Cina o con l'India, la fai con colossi di questa natura, uno dei temi che sta venendo fuori è che l'Italia e l'Europa, se non si dotano di un sistema di politiche generali e coerenti, rischiano semplicemente di arretrare complessivamente, di esprimere un arretramento, non una crescita e uno sviluppo".
"E poi c'è un problema generale che si chiama sanità pubblica - conclude il leader della Cgil - vale in Sardegna come in tutta l'Italia, in cui c'è bisogno di aumentare le risorse. Questo lo stiamo chiedendo da tempo anche a livello nazionale: siamo di fronte a un processo di privatizzazione del servizio sanitario, quindi stanno aumentando le persone che pur essendo malate non riescono a curarsi perché non hanno i soldi: questo in un paese civile e democratico non può essere accettato".