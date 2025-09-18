Un bimbo di sette anni è precipitato dalla finestra del secondo piano di una scuola a Genova. Il piccolo studente, affetto da autismo, è stato immediatamente soccorso dal personale medico del 118. Sul posto anche polizia e vigili del fuoco.

E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini, dove è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione. A chiamare i soccorsi è stata una passante, testimone diretta della terribile scena.

Anche la donna, sotto choc, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Villa Scassi. L'episodio è avvenuto intorno alle 12. Sulla vicenda sta indagando la polizia, che cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente.