Durante la scorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno fermato un'auto BMW GT nel centro abitato mentre svolgevano un servizio di controllo per prevenire reati e garantire la sicurezza stradale.



All'interno del veicolo c'erano due uomini residenti a Villacidro, noti alle autorità, il comportamento sospetto dei due ha portato i militari a condurre una perquisizione approfondita, che ha rivelato che uno dei era in possesso di cocaina, marijuana e coltelli, ed è stato denunciato alla Procura per il possesso di armi offensive. Il secondo uomo, alla guida dell'auto, è stato trovato in possesso di marijuana e gli è stata ritirata la patente.

Tutte le sostanze stupefacenti e le armi sono state sequestrate come parte delle attività di controllo del territorio dei Carabinieri per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza stradale nella provincia.