Il Consiglio dei ministri ha approvato il Dl Ciclone Harry, stanziando 5 milioni di euro a sostegno del turismo in Sicilia, Calabria e Sardegna, Regioni duramente colpite dall’ondata di maltempo.

A commentare il provvedimento è il ministro del Turismo Daniela Santanchè: “Siamo soddisfatti di aver mantenuto la promessa di sostenere il turismo nelle Regioni duramente colpite dal ciclone Harry. Con i 5 milioni stanziati, concentreremo le nostre azioni su una campagna di comunicazione e promozione internazionale, come ci hanno richiesto le stesse Regioni e Associazioni di categoria, per evitare che ai danni già ingenti sofferti da Sicilia, Calabria e Sardegna, si aggiunga un danno di immagine che comprometta il turismo.”

Le risorse saranno destinate a un piano strutturato di iniziative strategiche che verrà presentato in occasione della prossima Fiera di Berlino, appuntamento ritenuto centrale perché la Germania rappresenta uno dei mercati principali per le tre Regioni interessate.

“Metteremo in campo un insieme organico di azioni strategiche che presenteremo alla prossima Fiera di Berlino, proprio perché la Germania rappresenta uno dei principali mercati di riferimento delle tre Regioni. Come sempre, il Governo Meloni c'è e fa la sua parte a sostegno dei territori, delle imprese e dei lavoratori.”

Il ministro ha quindi ribadito l’intenzione di operare in stretta collaborazione con enti locali e associazioni di categoria: “Il nostro obiettivo è di sostenere il turismo in queste aree, lavorando a stretto contatto con le istituzioni locali e le associazioni di categoria creando una sinergia vincente”.