I Carabinieri della Compagnia di Sanluri stanno indagando per determinare con esattezza le circostanze del decesso di Antonietta Piras, una donna di 96 anni che è stata trovata priva nella sua residenza nel cuore di Villasor.

La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 febbraio, da una sua nipote, che ha immediatamente dato l'allarme. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri insieme al medico legale.

Secondo una prima ricostruzione, non ci sono segni di effrazione sulla porta e sembra che nulla sia stato rubato dall'abitazione. Il medico legale non ha riscontrato alcun segno di violenza sul corpo della donna, ma il magistrato ha deciso di ordinare ugualmente un'autopsia per chiarire la causa del decesso.

Oggi, anche i carabinieri del Ris di Cagliari sono giunti a Villasor per condurre una dettagliata ispezione all'interno della casa dell'anziana, al fine di individuare eventuali anomalie non rilevate inizialmente.

Secondo quanto riferito, l'anziana viveva da sola, soffriva di problemi cardiaci e affrontava diverse problematiche di salute.