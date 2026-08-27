Allerta nuovamente arancione sul territorio di Cagliari per la giornata di domani, venerdì 28 agosto, dopo quella gialla di oggi, sul fronte rischio incendi. A indicarlo è il bollettino della Protezione civile regionale, che segnala un livello di pericolo classificato come “alto”.

Per la giornata di venerdì è prevista dunque un’attenzione rinforzata nella fase operativa regionale. Le condizioni meteo e ambientali, secondo quanto riportato nel bollettino, sono infatti tali che “a innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

L’allerta richiama quindi alla massima prudenza, considerato l’elevato rischio che un eventuale incendio, una volta sviluppatosi, possa assumere rapidamente dimensioni difficili da contenere con i soli mezzi ordinari.