Oltre 30.000 dosi di farmaci sequestrati, una trentina di siti web oscurati e diversi esercizi che vendevano illegalmente medicinali sono stati individuati durante un'ampia operazione contro il traffico illegale di farmaci e prodotti correlati alla salute condotta dai Carabinieri Tutela Salute (Nas), dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dagli uffici Usmaf e dalla Guardia di Finanza, come annunciato in un comunicato congiunto delle forze dell'ordine.

L'operazione si è concentrata principalmente sui principali aeroporti utilizzati per le spedizioni, dove sono state sequestrate circa 20.000 unità di farmaci illegali e falsificati del valore stimato di oltre 20.000 euro. È stato riscontrato un aumento nell'importazione illegale di medicinali antiparassitari come ivermectina e fenbendazolo, che erano stati promossi come trattamenti non supportati da evidenze scientifiche durante la pandemia da Covid e ora sono tornati all'attenzione per presunte proprietà curative sui tumori, sempre senza basi scientifiche.

Tra i farmaci sequestrati, vi sono ancora alti quantitativi di farmaci per la disfunzione erettile (sildenafil, tadalafil, vardenafil) e per la perdita di peso (semaglutide e inibitori Glp-1). In parallelo ai sequestri, i Nas e la Guardia di Finanza hanno condotto indagini sul territorio e online che hanno portato all'identificazione di vendite illegali di farmaci in esercizi non autorizzati, come i negozi etnici, e all'accertamento di irregolarità in alcuni siti autorizzati alla vendita di farmaci e in siti web di vendita completamente illegali situati all'estero.

Queste attività hanno portato al sequestro di altre 13.000 unità di farmaci illegali e all'individuazione di oltre 30 siti web che vendevano illegalmente medicinali, richiedendo il loro oscuramento. L'intervento rientra nell'ambito dell'operazione internazionale 'Pangea' coordinata dall'Interpol, che ha coinvolto 90 Paesi e ha portato complessivamente al sequestro di oltre 6 milioni di unità di farmaci contraffatti del valore di oltre 15 milioni di dollari. Durante l'operazione, sono stati effettuati 269 arresti, smantellati 66 gruppi criminali e chiusi 5.700 siti web o pagine social illegali.