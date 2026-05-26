Durante la Visita Pastorale alle comunità di Gesturi e Barumini, l’Arcivescovo Metropolita di Oristano e Vescovo di Ales-Terralba, Roberto Carboni, ha visitato Stazione dei Carabinieri di Gesturi per incontrare i militari impegnati quotidianamente nel presidio del territorio.

Ad accogliere l’alto prelato, accompagnato dal parroco delle comunità di Gesturi e Barumini, sono stati il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sanluri, il personale della Stazione locale e una rappresentanza dei militari della Stazione Carabinieri di Barumini.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e dialogo istituzionale, confermando la collaborazione tra autorità religiose e Forze dell’Ordine, entrambe impegnate, seppur con ruoli differenti, nel sostegno e nella tutela delle comunità locali.

Nel corso della visita, Mons. Carboni ha espresso parole di apprezzamento e vicinanza nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, sottolineando il valore della presenza capillare dei militari anche nei piccoli centri, dove rappresentano un punto di riferimento essenziale per la cittadinanza.

L’iniziativa rientra nelle attività di prossimità sociale promosse dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate a rafforzare il dialogo con il territorio e a garantire non solo sicurezza e legalità, ma anche ascolto e rassicurazione per la collettività.