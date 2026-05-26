Il portale iLMeteo.it ha reso note le previsioni per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio, in Italia, evidenziando una leggera diminuzione della pressione atmosferica. La giornata sarà caratterizzata da un clima estivo con temperature che potrebbero toccare i 34-35°C. Il cielo si presenterà principalmente sereno o leggermente nuvoloso, ma nel corso del pomeriggio sono attesi temporali sparsi, con possibilità di grandinate nelle zone alpine centro-orientali e precipitazioni isolate nelle pianure venete e friulane. I venti saranno deboli e i mari saranno generalmente calmi o poco mossi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 26 maggio

Cielo prevalentemente sereno con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi e transito di sottili velature.

Venti: deboli variabili a prevalente a regime di brezza, con locali rinforzi nelle ore pomeridiane ed estese calme notturne.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio

Cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani limitati ai rilievi interni.

Temperature: minime senza variazioni significative, massime stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli variabili a prevalente a regime di brezza, con locali rinforzi nelle ore pomeridiane ed estese calme notturne.

Mari: prevalentemente poco mossi.

Previsioni per la giornata di giovedì 28 maggio

Cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani limitati ai rilievi interni.

Temperature: minime senza variazioni significative, massime stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli variabili a prevalente a regime di brezza, con locali rinforzi nelle ore pomeridiane ed estese calme notturne.

Mari: prevalentemente poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo prevalentemente sereno con al più locali addensamenti pomeridiani sui rilievi dove non si escludono isolati rovesci. Le temperature minime saranno stazionarie o in locale aumento, mentre le massime potrebbero subire un calo nella giornata di venerdì. I venti soffieranno deboli, prevalente a regime di brezza, con locali rinforzi nelle ore pomeridiane e calme notturne. I mari saranno generalmente poco mossi o temporaneamente quasi calmi.