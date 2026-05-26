A Mandas, in provincia di Cagliari, una richiesta di aiuto arrivata ai Carabinieri della Stazione locale ha dato origine a un intervento che va oltre i consueti compiti di pubblica sicurezza. Nella serata di ieri una famiglia del posto, in grave difficoltà economica, ha contattato la caserma segnalando la totale mancanza di generi alimentari in casa.

I militari sono intervenuti subito per verificare la situazione, trovandosi davanti a un contesto di reale disagio. È stato attivato nell’immediato il tentativo di coinvolgere i servizi sociali e il Banco Alimentare, ma l’assenza della documentazione necessaria non ha consentito di attivare rapidamente i percorsi ordinari di assistenza.

Di fronte all’urgenza, e alla presenza di un nucleo familiare con un minore, il Comandante di Stazione insieme ai Carabinieri ha deciso di intervenire direttamente. Con risorse proprie si sono recati in un esercizio commerciale, acquistando generi alimentari di prima necessità che sono stati poi consegnati alla famiglia.

Un gesto concreto che ha permesso di colmare, nell’immediato, una situazione di bisogno, garantendo un supporto essenziale in un momento critico.

L’episodio evidenzia la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alle comunità locali e la funzione di presidio sociale oltre che di tutela della legalità, resa possibile dalla presenza costante sul territorio e dalla conoscenza diretta delle situazioni di fragilità.