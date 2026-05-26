Nuova conferma per Giona Calisai, giovane promessa dell’atletica sarda. Ai Campionati Regionali Individuali di Macomer, l’atleta algherese della Shardana ASD ha conquistato il titolo regionale nei 400 metri Allievi, fermando il cronometro a 50’’71 e centrando anche il minimo per i Campionati Italiani Under 18 di Grosseto.

Classe 2009 e allenato da Gavino Rassu, Calisai si conferma così tra i talenti più interessanti del panorama regionale giovanile. Per lui si tratta del secondo titolo consecutivo nella specialità del giro di pista, conquistato a soli 16 anni grazie a una prova gestita con maturità e personalità.

Oltre al successo nei 400 metri, il giovane atleta si è messo in evidenza anche nei 200 metri Allievi, chiudendo al secondo posto con il tempo di 22’’89, sfiorando di pochi millesimi il minimo per la rassegna tricolore.

Ora l’attenzione si sposta sui Campionati Italiani U18 in programma il 27 e 28 giugno a Grosseto, appuntamento al quale Calisai arriverà dopo un mese di preparazione mirata.

«Sono contento del risultato e del minimo conquistato nei 400 metri», ha commentato l’atleta. «Adesso mi aspetta un mese importante: dovrò allenarmi bene e prepararmi al meglio per affrontare i Campionati Italiani con la giusta mentalità».

Il risultato premia il lavoro svolto dall’atleta insieme alla Shardana ASD e allo staff tecnico, confermando la crescita costante di un giovane già protagonista a livello regionale e pronto ora a confrontarsi sul palcoscenico nazionale.