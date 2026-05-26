Sta facendo il giro dei social il video dell’episodio avvenuto a Usini, in provincia di Sassari, durante la gara di Terza Categoria tra Gymnasium Sassari e Gs Monserrato. Un match che ha assunto contorni di forte tensione fino a un grave gesto ai danni del direttore di gara, un arbitro appena sedicenne.

L’episodio si verifica su una palla contesa nei pressi della linea laterale. Dopo un intervento di gioco, il giovane arbitro estrae il cartellino giallo nei confronti di un calciatore. Si tratta del secondo provvedimento, che porta inevitabilmente al cartellino rosso, mostrato dal direttore di gara con la mano destra.

A quel punto, però, il giocatore espulso si avvicina all’arbitro e reagisce in modo violento: prima uno schiaffo, poi una spinta. Il tutto avviene sotto gli occhi dei presenti e viene ripreso, diventando rapidamente virale online.

Nonostante l’aggressione, il 16enne rimane in piedi e mantiene la lucidità necessaria per chiudere la partita, fischiando la fine mentre in campo si scatena il caos e il giocatore viene accompagnato verso gli spogliatoi.

La reazione del pubblico è immediata e unanime: sostegno e solidarietà nei confronti del giovane arbitro e condanna per l’episodio. La notizia è ora al vaglio del giudice sportivo, che dovrà valutare i provvedimenti disciplinari.