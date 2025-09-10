PHOTO
Incidente stradale, nelle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 10 settembre, sulla SS 389 al km 25, vicino a Nuoro dove, per case ancora oggetto di indagine, il conducente di un'auto, un 50enne di Talana, è rimasto ferito.
Intervento immediato, attorno alle ore 5:30, dei Vigili del Fuoco di Nuoro i quali, dopo aver verificato le condizioni di salute del conducente, hanno garantito la messa in sicurezza dell'auto in attesa che venisse rimossa dalla carreggiata. Il cinquantenne è stato trasportato all'ospedale di Nuoro con un'ambulanza del servizio sanitario regionale per ulteriori controlli medici.
Sul luogo dell'incidente la Polizia di Stato e i Carabinieri.