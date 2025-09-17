Nella notte, la Squadra Volante della polizia di Cagliari ha arrestato un 30enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, a bordo di un monopattino in via San Benedetto, è stato controllato dagli agenti che hanno notato il suo nervosismo e un oggetto metallico sporgere dalla tasca dei pantaloni.

Durante la perquisizione sarebbero stati trovati 11 grammi di cristalli bianchi, successivamente identificati come metanfetamina Shaboo, 140 euro in banconote di piccolo taglio e un paio di grosse forbici. La perquisizione domiciliare avrebbe inoltre permesso di rinvenire numerose bustine utilizzate per il confezionamento dello stupefacente.

L’arresto in flagranza è stato convalidato dal gip, senza applicazione di misure cautelari.