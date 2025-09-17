Nel corso dell’ultimo fine settimana, il personale dell’IAM di Cagliari-Oristano, insieme alla Guardia di Finanza, ha effettuato controlli mirati nelle pizzerie delle zone costiere della provincia di Cagliari, nell’ambito delle verifiche del Tavolo tecnico per la sicurezza nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Tre locali sono stati ispezionati e in due di essi sarebbero emerse irregolarità: un lavoratore in nero su 17 in una pizzeria e un dipendente irregolare su due nell’altra. Per entrambe le aziende sono previste maxi-sanzioni da 1.950 a 11.700 euro. A una delle due, inoltre, è stata sospesa l’attività con una sanzione aggiuntiva di 2.500 euro, fino al ripristino delle condizioni di lavoro regolari.

L’operazione conferma l’impegno delle autorità nel garantire la legalità e la tutela dei lavoratori, in particolare nelle località turistiche ad alta affluenza.