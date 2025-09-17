Una quattordicenne è rimasta gravemente ferita ieri sera lungo la strada S’Ecca S’Arrideli a Quartu Sant’Elena, investita da un’auto mentre attraversava la carreggiata.

L’automobilista si è subito fermato per soccorrerla e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno trasportato la giovane in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione con un gravissimo trauma facciale e cranico.

Gli agenti della Polstrada stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il tratto interessato è completamente al buio, una situazione già segnalata in passato come pericolosa per pedoni e automobilisti.