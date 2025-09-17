Incidente sul lavoro a Cagliari, in via Vesalio, dove un operaio è caduto da un'impalcatura mentre era impegnato nella realizzazione di alcune abitazioni.

L'uomo, un 45enne residente a Lanusei, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa due metri, rimanendo ferito. E' stato subito soccorso dai colleghi e dal personale del 118 che lo ha trasportato d'urgenza al Brotzu, dove è stato ricoverato.

Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pirri che hanno avviato gli accertamenti, e il personale dello Spresal dell'ASL di Cagliari per le verifiche inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.