Sventata una possibile tragedia a Capua, nel Casertano, dove l'intervento dei carabinieri ha tratto in salvo un bimbo arrampicatosi sul davanzale di una finestra al terzo piano, rimanendo pericolosamente in bilico.

L'allerta di un passante ha permesso il rapido intervento dei militari. Così, mentre uno dei due carabinieri, dalla strada, cercava di distrarre il piccolo invitandolo a non muoversi, il capo equipaggio ha raggiunto l'appartamento introducendovisi.

In casa era presente le madre, che in quei momenti era impegnata con altri due figli minori. Il militare ha raggiunto la finestra e ha afferrato il piccolo, portandolo in salvo. Secondo una prima ricostruzione, pare che il bambino abbia spostato una poltrona vicino alla finestra per poi arrampicarsi.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa soltanto con un grande spavento, con il bimbo che è stato riaffidato alla madre.

