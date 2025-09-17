Un pescatore subacqueo di 74 anni è rimasto gravemente ferito ieri durante un’immersione nelle acque di S'Oru 'e Mari, a Quartu Sant’Elena, dopo essere stato travolto da un gommone. L’impatto con il mezzo e con l’elica del motore ha provocato lesioni e fratture al ginocchio e alla tibia, oltre alla parziale amputazione di un piede.

Il sub, originario di Villamassargia ma residente a Decimomannu, era impegnato in un’immersione segnalata dalla boa, quando per cause ancora in corso di accertamento è stato investito dal gommone condotto da un 49enne spagnolo, presente a Cagliari per una competizione internazionale di vela al Poetto.

Il conducente del gommone ha immediatamente soccorso il 74enne, recuperandolo e trasportandolo a riva, dove ad attenderlo c’era il personale del 118. L’uomo è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu e il personale della Capitaneria di Porto, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Il conducente del gommone è stato sottoposto al test con l’etilometro, risultato negativo.