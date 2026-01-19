Un controllo notturno dei Carabinieri si è concluso con un arresto a Sinnai, dove un 21enne disoccupato del posto è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba di oggi, intorno alle 6, nel corso di un servizio di pattugliamento del centro abitato.

A intervenire sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto dei colleghi della Stazione locale. L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da un’auto con due giovani a bordo che procedeva con fare sospetto. Fermato il veicolo, l’atteggiamento nervoso del conducente e del passeggero — un coetaneo residente a Sinnai, anch’egli noto alle Forze dell’ordine — ha spinto i militari ad approfondire il controllo.

La perquisizione personale, estesa successivamente al veicolo e all’abitazione del giovane alla guida, avrebbe portato al rinvenimento di un variegato quantitativo di droga: sei dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 2,4 grammi, oltre 24 grammi di marijuana e quasi 45 grammi di hashish. Sequestrati anche 440 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, insieme a materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Conclusi gli accertamenti e le formalità di rito, il 21enne è stato arrestato e accompagnato presso il Tribunale di Cagliari, dove è in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista per la mattinata odierna. Sarà ora l’Autorità giudiziaria a valutare la sua posizione e a stabilire eventuali responsabilità.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, con particolare attenzione al monitoraggio delle aree residenziali nelle fasce orarie più sensibili.