Un incendio è divampato all’alba di oggi, lunedì 19 gennaio, in un’abitazione di Villacidro. L’allarme è scattato intorno alle 6:40, quando le fiamme si sono sviluppate al secondo piano di una palazzina di tre livelli fuori terra, situata in via Antonio Fogazzaro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, supportati da un’autoscala, un’autobotte e da un mezzo per il ricambio degli autorespiratori, inviati dalla centrale operativa del Vigili del fuoco Comando di Cagliari.

Le fiamme hanno interessato gli arredi interni e il tetto con struttura in legno dell’edificio. Grazie al tempestivo intervento delle squadre di soccorso, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica degli ultimi focolai residui e la messa in sicurezza dell’area.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Una volta concluse le operazioni, i Vigili del fuoco avvieranno gli accertamenti tecnici per risalire alle cause dell’incendio, al momento ancora da chiarire.