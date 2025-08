Nei giorni scorsi il Prefetto di Cagliari, dott. Giuseppe Castaldo, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Generale di Brigata Luigi Grasso, ha fatto visita alla Stazione dei Carabinieri di Carloforte per esprimere personalmente la propria vicinanza e il proprio apprezzamento all’Arma per il servizio svolto sul territorio.

Un incontro semplice ma denso di significato, che ha ribadito l’importanza della presenza costante e qualificata dei Carabinieri quale punto di riferimento per la comunità locale, grazie a un impegno quotidiano fondato su prossimità, ascolto e prevenzione.

Durante la visita è stato sottolineato il ruolo strategico della presenza dell’Arma anche nei contesti insulari, specie durante la stagione estiva, quando l’Isola di San Pietro registra un significativo aumento di presenze turistiche. In tale contesto, i militari garantiscono continuità nei servizi di controllo del territorio, assicurando condizioni di sicurezza sia alla popolazione residente che ai numerosi visitatori.

“Non posso che ringraziare il Signor Prefetto Giuseppe Castaldo, da sempre attento e particolarmente vicino al territorio, per questo importante momento di condivisione con i Carabinieri della Stazione di Carloforte e, attraverso loro, con l’intero Comando Provinciale, in questo momento dell’anno ancor più impegnato, nel suo complesso, per garantire assistenza e sicurezza al cittadino – ha dichiarato il Comandante Provinciale dell’Arma, Generale di Brigata Luigi Grasso, a margine dell’incontro – La stretta collaborazione tra Istituzioni ritengo rappresenti la risposta migliore al disagio, alle devianze ed alle svariate forme di criminalità e, in questo senso, sarò in ogni occasione promotore di iniziative congiunte e coordinate, anche con le altre forze dell’ordine, per sempre meglio operare in favore delle collettività”.