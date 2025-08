Sta per concludersi la lunga fase di tempo instabile che ha segnato il cuore dell’estate italiana. Secondo il meteorologo de iLMeteo.it Federico Brescia, il weekend sarà ancora caratterizzato da qualche rovescio al Centro-Sud, ma si tratterà degli ultimi episodi prima di un cambiamento radicale. “Anche le zone interne del Sud Italia non saranno risparmiate da queste precipitazioni ma in modo più localizzato”, spiega Brescia. Le temperature rimarranno su valori in linea con le medie stagionali.

Già da lunedì 4 agosto si attende l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre, che porterà un netto miglioramento. “La stabilità tornerà a dominare la scena quindi, regalandoci giornate soleggiate e temperature gradevoli, con massime che non supereranno i 30-32°C”, afferma Brescia.

Ma il vero cambio di passo si avrà da giovedì 7 agosto, quando l’anticiclone delle Azzorre lascerà spazio a una rimonta più aggressiva di matrice africana. L’aria calda in risalita dal Nord Africa investirà l’intero Paese, con particolare intensità al Sud e sulle Isole, provocando un’impennata termica.

“Le temperature subiranno un’impennata notevole, con massime che si spingeranno oltre la soglia dei 35°C in molte regioni”, avverte il meteorologo. Nel weekend successivo si potranno raggiungere anche i 38°C, dando il via a una vera e propria ondata di calore. “Secondo le ultime proiezioni, l’influenza dell’anticiclone – dice Brescia – dovrebbe mantenersi salda almeno fino a metà agosto”.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 4 agosto 2025 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso con passaggio di nubi alte dalle ore centrali della giornata.

Temperature: minime stazionarie; massime in sensibile aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali. Brezze marine nelle ore centrali della giornata.

Mari: mossi lungo le coste occidentali e settentrionali. Poco mossi altrove.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 5 agosto 2025 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime e massime in sensibile aumento.

Venti: deboli dai quadranti occidentali. Brezze marine nelle ore centrali della giornata.

Mari: generalmente poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Nelle giornate di mercoledì e giovedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di nubi alte. Le temperature saranno in aumento fino a mercoledì per poi mantenersi stabili nella giornata seguente. I venti soffieranno a regime di brezza, calma nelle ore notturne. I mari saranno generalmente poco mossi, localmente mossi lungo le coste occidentali più esposte nella serata di mercoledì.