Un’altra giornata di incendi in Sardegna, con il Corpo forestale e i mezzi aerei impegnati su più fronti. Il rogo più preoccupante è scoppiato questa mattina nelle campagne di Serrenti, a circa 30 chilometri da Cagliari, nei pressi della Statale 131. Nonostante la vicinanza alla Carlo Felice, non è stato necessario chiudere il traffico, ma l’incendio ha richiesto l’intervento di un Canadair e di un altro velivolo. La situazione è stata messa sotto controllo, ma il Canadair è rimasto nella zona per intervenire su un secondo incendio divampato nelle campagne di Pabillonis.

Contemporaneamente, il Corpo forestale è stato impegnato in altri quattro incendi sul territorio regionale. A Seui, in località Funt.na Semmida, è intervenuto un elicottero dalla base di San Cosimo, con il coordinamento del D.O.S. della pattuglia locale.

Un altro elicottero, dalla base operativa di Anela, ha operato a Bottida, in località R. Caramiddai, sotto la direzione del D.O.S. del Corpo forestale di Bono.

A Oliena, località P.te di Oloe, è stato attivato un elicottero dalla base di Farcana, con il supporto della pattuglia forestale di Orgosolo.

Infine, in località Monte Barraccas, a Muravera, si è reso necessario l’intervento di due elicotteri dalle basi di Villasalto e Fenosu (Super Puma), sotto il coordinamento della pattuglia forestale di Muravera.

I D.O.S. sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento.