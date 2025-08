Giornata impegnativa per l’apparato antincendio della Sardegna: oggi si sono registrati 20 incendi su tutto il territorio regionale, di cui nove hanno richiesto l’intervento della flotta aerea regionale e del concorso nazionale.

Tra gli interventi più complessi, quello in località Corcodde, nel comune di Oliena, ancora in corso, dove quattro Canadair e numerosi elicotteri stanno operando su un fronte che ha già distrutto circa 60 ettari di incolti, coltivi e macchia mediterranea. Altri roghi significativi si sono verificati a Pabillonis e Serrenti, con circa 60 e 25 ettari percorsi dalle fiamme. In entrambi i casi, è stato necessario l’intervento di elicotteri militari e Canadair da Olbia.

A Seui, in località Cu.li Cuc.ru de Pardu, le fiamme hanno bruciato 3 ettari di macchia mediterranea, mentre a Muravera (località Monte Barraccas), altro incendio ancora in corso, sono andati in fumo 5 ettari di coltivi e macchia.

Fiamme anche a Bottida, Narbolia, Tuili e Santa Giusta, dove l’intervento coordinato di Corpo forestale, Forestas, Vigili del fuoco, barracelli e volontari ha contenuto i danni.

L’apparato regionale resta in massima allerta, con un massiccio dispiegamento di forze a terra e in volo, per contenere i roghi alimentati da caldo, vento e vegetazione secca.