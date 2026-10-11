La Unipol Domus ha celebrato questa sera Matteo Trullu, il giovane cantante di Decimomannu che nel febbraio scorso ha conquistato la vittoria nella quarta edizione di The Voice Kids. Il riconoscimento è arrivato nel prepartita di Cagliari-Juventus, con la società rossoblù che ha voluto rendere omaggio al talento sardo, pronto a rappresentare l’Italia su un palcoscenico internazionale.

Il prossimo appuntamento per Matteo è fissato per sabato 24 ottobre a Malta, dove parteciperà al Junior Eurovision Song Contest 2026 con il brano "Che cos’è l’amore?".

La vittoria a The Voice Kids era arrivata al termine di un percorso che aveva messo in luce fin dalle prime esibizioni la sua anima rock e le sue qualità da polistrumentista. Entrato nella squadra di Nek, Trullu aveva conquistato l’attenzione dei coach durante le Blind Auditions interpretando "Bohemian Rhapsody" dei Queen, accompagnandosi con la chitarra elettrica.

Nel corso del programma aveva continuato a distinguersi con brani iconici del rock internazionale, fino alla finale del 14 febbraio 2026. Qui aveva proposto "Maniac" di Michael Sembello, esibendosi ancora una volta tra voce e chitarra e conquistando il successo nella competizione di Rai 1 condotta da Antonella Clerici.

Ora per il giovane artista sardo si apre una nuova sfida: portare la musica italiana sul palco europeo dello Junior Eurovision. Il Cagliari Calcio gli ha rivolto il proprio messaggio di incoraggiamento attraverso i canali social: "Complimenti e in bocca al lupo per tutto, Matteo".