In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Hall dell’Ospedale San Francesco di Nuoro ospita da oggi una nuova installazione artistica, donata all’Azienda Sanitaria Locale dalla comunità scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Francesco Ciusa” di Nuoro.

L’allestimento, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico insieme ai loro docenti e alla dirigente, è stato pensato come un tributo e un’attestazione di riconoscenza al Presidio ospedaliero, che ha elaborato la Procedura ospedaliera per la gestione delle vittime di violenza di genere, che sarà presentata venerdì 27 novembre 2026, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, presso l’Euro Hotel di Nuoro, in viale Trieste 62, e a tutti i medici, infermieri, operatori e al personale che ogni giorno vi lavorano. Al centro dell’installazione, una panchina rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne.

Attorno ad essa si sviluppano spirali rosse – le forme distruttive della violenza – da cui si liberano farfalle, creature di vitalità, libertà e aspirazione all’infinito. Come si legge nella nota di accompagnamento donata dalla Scuola all’ASL, chi lo desidera potrà fermarsi nella Hall, sedersi sulla panchina rossa e completare con i propri pensieri, riflessioni e preghiere il contributo creativo e sentimentale offerto dagli studenti, sostenendo la speranza che “da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”.

L’allestimento è dedicato alla memoria delle donne che hanno perso la vita a motivo della violenza subita in quanto donne e si arricchisce di scritte e messaggi realizzati dagli studenti, tra cui: “La violenza non è solo fisica” e “L’amore non è ossessione”. La dichiarazione della Direttrice facente funzioni del Presidio Ospedaliero, dott.ssa Antonella Tatti: “Carissimi, perché questa Giornata dedicata alla eliminazione della violenza contro le donne avesse un ancor più forte impatto emotivo, gli studenti del Liceo Artistico di Nuoro, insieme ai loro docenti e Dirigente, hanno creato per il nostro Ospedale questo angolo dedicato al tema. Ciascuno di noi raccoglierà in queste semplici ma significative immagini un momento di riflessione. Grazie e serena giornata”.

L’ASL di Nuoro ringrazia l’Istituto “Francesco Ciusa”, la Dirigente, i docenti e gli studenti "per un dono che unisce arte, memoria e impegno civile, e che invita tutta la cittadinanza a fermarsi, riflettere e non voltarsi dall’altra parte". L’installazione resterà visibile nella Hall dell’Ospedale San Francesco e sarà a disposizione di pazienti, visitatori e operatori.