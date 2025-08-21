Salvataggio di un gattino in pericolo da parte dei Vigili del fuoco di Sassari che, ieri sera, mercoledì 20 agosto, intorno alle ore 18:00, sono intervenuti a Ittiri in un'abitazione.

Lì, mamma gatta aveva partorito i suoi cuccioli su un terrazzino e uno di loro era accidentalmente caduto su un pluviale di scolo, finendo incautamente su una curva al di sotto del pavimento.

Grazie ai suoi miagolii, la padrona di casa ha chiamato immediatamente la Sala Operativa, che ha inviato la squadra di soccorso. Utilizzando una telecamera per l'ispezione, i Vigili del fuoco sono riusciti a individuare il gattino e a procedere al suo recupero, consegnandolo poi alla felice proprietaria.