Il conflitto in Medio Oriente ha raggiunto il giorno 684 con le truppe dell'IDF che hanno attraversato i confini di Gaza City. Il generale di brigata Effie Defrin, portavoce delle Forze di difesa israeliane, ha descritto questo come il primo passo di un'operazione più ampia.

Circa 130.000 riservisti saranno chiamati in servizio e la durata del servizio dei soldati attualmente in azione sarà prolungata di un mese. Secondo Macron, ministro della Difesa israeliano, il piano per la presa di Gaza City potrebbe scatenare una guerra a lungo termine.

Inoltre, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha annunciato l'approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento "E1" in Cisgiordania. Questa mossa, definita "storica", creerà una divisione effettiva in Cisgiordania, rendendo difficile la realizzazione di uno Stato palestinese unito.