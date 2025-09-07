Quattro uomini sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Guasila per violazioni alle norme ambientali. Si tratta di tre ambulanti stranieri, regolarmente presenti in Italia, e di un pensionato 82enne residente a Guamaggiore.

L’indagine è scattata dopo la chiamata di un cittadino al 112 per una lite in un’abitazione del centro. Giunti sul posto, i militari hanno scoperto che i tre ospiti stranieri, accolti dal pensionato, avevano trasformato il cortile e due capannoni dell’abitazione – circa 600 metri quadrati – in un deposito abusivo di rifiuti speciali e pericolosi. Nell’area erano accatastati rottami metallici, parti meccaniche di veicoli, batterie esauste, oli usati, mobili rotti e altro materiale di scarto.

Il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Cagliari ha dichiarato la casa e le pertinenze inabitabili per motivi igienico-sanitari. I Vigili del Fuoco di Mandas, dopo un sopralluogo tecnico, ne hanno accertato anche l’inagibilità strutturale.

I tre stranieri sono stati immediatamente allontanati, mentre l’anziano è stato affidato ai servizi sociali e ospitato da un familiare. L’area e i materiali sono stati sequestrati.

Ai quattro uomini è contestata la gestione illecita e il deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non, in violazione al Testo Unico Ambientale.