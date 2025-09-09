Una banale discussione tra vicini si è trasformata in un grave episodio di violenza la scorsa a Cagliari. Un uomo di 48 anni, operaio e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri delle Stazioni di Cagliari Villanova e Sant’Avendrace con l’accusa di aver accoltellato il suo vicino di casa, un 36enne che vive nello stesso stabile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la lite, scoppiata per motivi futili, sarebbe degenerata fino all’aggressione: il 48enne avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il rivale all’addome. La vittima, soccorsa dal 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove è stata ricoverata in codice rosso. Pur restando in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore è stato rintracciato poco dopo nella propria abitazione. Nel corso della perquisizione i militari avrebbero trovato il coltello utilizzato per colpire il vicino. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nella Casa circondariale di Uta, su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace.