Un grave episodio di violenza si è verificato nel quartiere San Michele a Cagliari: al culmine di una lite per futili motivi tra due uomini conviventi nello stesso stabile, uno dei due ha colpito l’altro con un coltello da cucina.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 48enne, già noto alle forze dell’ordine, ha ferito all’addome un 37enne, provocando gravi lesioni. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

I Carabinieri della Stazione di Villanova sono intervenuti tempestivamente sul posto, bloccando l’aggressore e accompagnandolo alla Stazione di Cagliari Sant’Avendrace. Le indagini preliminari sono in corso per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione e le motivazioni alla base del gesto.