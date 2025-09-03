"Sono un amico di vostro nipote. Mi ha detto lui di chiamarvi. Ha avuto un incidente e gli servono tutti i soldi e l'oro che avete per aiutarlo". Ennesima truffa ai danni di anziani, stavolta con un giovane italiano di 17 anni che avrebbe impersonato il falso parente in difficoltà telefonando alle vittime, una coppia settantenne di Erba. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

La polizia di Lecco ha individuato e denunciato il ragazzo, trovandolo con uno zaino contenente gioielli appena sottratti alla coppia.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, il 17enne si sarebbe presentato direttamente a casa dei coniugi, i quali, preoccupati per il loro nipote, gli hanno dato tutto ciò che avevano di valore, in particolare gioielli per un valore complessivo di migliaia di euro. Dopo che la coppia si è calmata e ha capito di essere stata vittima di un inganno, era ormai troppo tardi e il ragazzo era già fuggito, dirigendosi alla stazione di Lecco. È lì che gli agenti di polizia in servizio di pattuglia lo hanno individuato, notando il suo comportamento agitato e strano. All'interno dello zaino del giovane è stato rinvenuto il bottino, del quale non è stato in grado di dare spiegazioni sulla provenienza né sul motivo per cui lo stesse trasportando.

Il ragazzo è stato denunciato per truffa aggravata, riconsegnato alla giustizia minorile e posto in una comunità educativa su disposizione del magistrato della Procura dei minori di Milano. Nel frattempo, i beni rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.