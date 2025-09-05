Nella serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Carbonia hanno arrestato un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di tentata rapina e tentato furto aggravato.

L’uomo sarebbe stato sorpreso mentre, dopo essersi introdotto in un appartamento abitato da una pensionata di 78 anni – che aveva cercato invano di opporsi – armeggiava con il portone dell’abitazione vicina, di proprietà di un commerciante di 51 anni. Alla vista dei militari ha tentato di fuggire, ma è stato immobilizzato e condotto in caserma.

Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.